ТОКИО, 19 мар — РИА Новости. Япония попросила власти Южной Кореи помочь проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила в понедельник южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на неназванные источники.

"Правительство Японии попросило Республику Корея стать посредником для проведения встречи премьера Абэ и председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына", — говорится в сообщении газеты.

Как сообщалось ранее, Япония не исключает возможности проведения встречи на высшем уровне с КНДР для обсуждения двусторонних проблем, в том числе о нормализации отношений, а также насчет судеб японцев, похищенных в прошлом северокорейскими спецслужбами.

Прежде Япония настаивала на том, что пока не время говорить с Пхеньяном, однако после того, как Южная Корея и США стали готовиться к предложенной Пхеньяном встрече их лидеров с Ким Чен Ыном, Токио также высказался за диалог с КНДР на высшем уровне.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 17 марта выступило с комментарием, призвав Японию "прямо взглянуть на ситуацию и обдумать свою политику в отношении КНДР".

Одна из самых острых для Токио проблем с КНДР связана с похищениями в 70-е и 80-е годы прошлого столетия японских граждан для использования их в шпионских целях в Северной Корее.

В 2002 году Японии удалось кардинально сдвинуть решение вопроса о похищенных японцах неожиданным визитом в Пхеньян тогдашнего премьер-министра страны Дзюнъитиро Коидзуми. Северная Корея признала, что похищала японских граждан на фоне "ненормального состояния отношений" двух стран, и принесла извинения в надежде на установление официальных связей между Пхеньяном и Токио.

Пятерым оставшимся в живых похищенным была предоставлена возможность посетить родину, откуда они уже не вернулись в КНДР, а Япония вместо установления дипломатических отношений стала требовать выяснения судеб всех остальных похищенных граждан и обвинять Пхеньян в сокрытии фактов. Северокорейское руководство тогда сочло себя оскорбленным и обманутым, отношения двух стран вернулись к нулевой точке.

Позднее КНДР согласилась провести по настоянию Токио новое, уже третье по счету, расследование в вопросе о похищенных в надежде на снятие Японией односторонних санкций, мешающих экономическому развитию КНДР. Японская сторона просила Пхеньян выяснить судьбу 12 человек, которые считаются похищенными. Как сообщалось ранее, срок предоставления результатов расследования истек 4 июля 2015 года.