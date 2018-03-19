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Путин прокомментировал "дело Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (418)
01:5519.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения своего предвыборного штабаВладимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин отверг обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия бы не позволила себе такого, тем более накануне выборов, отметил российский лидер во время общения с прессой в избирательном штабе.

Снегопад в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
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"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что если бы в отношении экс-сотрудника ГРУ было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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При этом Путин выразил готовность к сотрудничеству в расследовании. Но для этого, подчеркнул российский лидер, должна быть заинтересованность и с другой стороны.

"Мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали. Готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим", — сказал Путин.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери. Они до сих пор находятся в коме, кроме них пострадал сотрудник полиции. По данным британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что наиболее вероятным источником происхождения вещества "Новичок" являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования этого химиката. "Эти страны —Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — сказала она

При этом, по словам Захаровой, исследования под кодовым названием "Новичок" никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации.

Разрыв контактов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Климкин предложил устроить британских дипломатов, которых вышлют из России
Британский премьер-министр Тереза Мэй на прошлой неделе обвинила Москву в причастности к инциденту и заявила о высылке 23 российских дипломата. Кроме того, Мэй объявила о прекращении двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства и отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявила о закрытии Британского совета. Москва называет обвинения Британии бездоказательной провокацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия запрашивала у Лондона материалы расследования, но не получила внятного ответа.

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