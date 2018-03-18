Парламентарии обратятся в ПА ОБСЕ по нарушениям прав россиян на Украине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские парламентарии готовят обращение в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ по поводу нарушения избирательных прав россиян на Украине, где граждан РФ не допустили на избирательные участки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого телеканала.
"Мы по парламентской линии готовим обращение в ПА ОБСЕ, другие международные структуры", — отметила Матвиенко.
По ее словам, действия украинских властей недопустимы, являются грубейшим нарушением международных правил.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>