Парламентарии обратятся в ПА ОБСЕ по нарушениям прав россиян на Украине

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские парламентарии готовят обращение в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ по поводу нарушения избирательных прав россиян на Украине, где граждан РФ не допустили на избирательные участки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого телеканала.

"Мы по парламентской линии готовим обращение в ПА ОБСЕ, другие международные структуры", — отметила Матвиенко.

По ее словам, действия украинских властей недопустимы, являются грубейшим нарушением международных правил.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>