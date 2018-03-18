На Украине покончил с собой летчик, подозреваемый в крушении Boeing

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На Украине покончил с собой бывший пилот ВСУ Владислав Волошин, которого обвиняли в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

Бывшего военного пилота нашли мертвым у себя дома. Семья Волошина также находилась в квартире.

Мужчину госпитализировали, однако, он скончался в больнице скорой медицинской помощи.

Как рассказали полиции родственники пилота, в последнее время Волошин находился в подавленном и тревожном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Идет расследование.

Фамилия Волошина фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Российские следователи получили доказательства причастности украинского Су-25 к крушению гражданского самолета. СБУ заявляет, что Волошин служил в украинской армии, однако, в день катастрофы полетов не совершал.

Крушение Boeing

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.