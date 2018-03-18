Москва сможет "поставить на место" Лондон, заявила Матвиенко

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. У Москвы есть набор серьезных мер в ответ на оказываемое Лондоном давление по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире первого телеканала.

"У нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место, если они посмеют продолжать на нас оказывать давление, нам есть чем ответить", — отметила она.

По словам Матвиенко, Россия своими ответными действиями заставила Великобританию обратиться ОЗХО. Она также отметила, что британцы "будут вынуждены привлечь Россию к расследованию, потому что там наша гражданка".

Юлия Скрипаль является российской гражданкой.