МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия, скорее всего, не получит доказательств и материалов по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, считает депутат Госдумы Александр Луговой.

По его мнению, Россия должна требовать документы, однако, скорее всего, Москва их не получит.

"Россия должна требовать расследования, Россия должна быть допущена к материалам дела… Думаю, материалов никаких представлено не будет, ровным счетом как доказательств", — сказал Луговой журналистам.

По его мнению, власти РФ ответили на меры Великобритании по высылке российских дипломатов достойно и спокойно.

"Я считаю, что в этом смысле российская власть вела себя наидостойнейше, спокойно, потому что ничто нам не поднимает репутацию так, как наше спокойствие. И то, что так спокойно, но конкретно отреагировали на действия англичан, говорит о том, что мы не старались кого-то перекричать, мы пытаемся во всем этом разобраться. Пройдет время и, как обычно говорят, справедливость восторжествует", — отметил Луговой.

Депутат рассказал в общении с британскими СМИ — Би-би-си и Скай Ньюс. По его словам, журналисты действовали непрофессионально. Безусловно, рекомендации (британским СМИ — ред.) однозначно отдаются. Я это почувствовал, когда в один день у меня брали интервью Би-би-си, через несколько часов Скай Ньюс. Вы знаете, концепт задаваемых вопросов был абсолютно одинаков… тогда, когда еще никто ничего не понял, и когда пошли такие вопросы (по делу Скрипаля — ред.) я просто перестал давать интервью западным СМИ. Я понял, что они эту картинку, связанную со мной, будут тиражировать для того, чтобы проводить какие-то сравнения. Но сравнивать, кстати говоря, надо, потому что и дело Литвиненко, и дело Скрипаля — это две стороны одной медали, причем такие грязные, циничные", — сказал Луговой.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".