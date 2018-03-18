РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россия вряд ли получит материалы по "делу Скрипаля", считает депутат

Сюжет:
Высылка британских дипломатов из России (24)
20:3518.03.2018
(обновлено: 20:36 18.03.2018)
33050
Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом НовичокВо время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия, скорее всего, не получит доказательств и материалов по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, считает депутат Госдумы Александр Луговой.

Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
"Нам нужен Пуаро": посольство России прокомментировало "дело Скрипаля"
По его мнению, Россия должна требовать документы, однако, скорее всего, Москва их не получит.

"Россия должна требовать расследования, Россия должна быть допущена к материалам дела… Думаю, материалов никаких представлено не будет, ровным счетом как доказательств", — сказал Луговой журналистам.

По его мнению, власти РФ ответили на меры Великобритании по высылке российских дипломатов достойно и спокойно.

"Я считаю, что в этом смысле российская власть вела себя наидостойнейше, спокойно, потому что ничто нам не поднимает репутацию так, как наше спокойствие. И то, что так спокойно, но конкретно отреагировали на действия англичан, говорит о том, что мы не старались кого-то перекричать, мы пытаемся во всем этом разобраться. Пройдет время и, как обычно говорят, справедливость восторжествует", — отметил Луговой.

Вывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
В Британии рассказали, сколько времени потребуется на "дело Скрипаля"
Депутат рассказал в общении с британскими СМИ — Би-би-си и Скай Ньюс. По его словам, журналисты действовали непрофессионально. Безусловно, рекомендации (британским СМИ — ред.) однозначно отдаются. Я это почувствовал, когда в один день у меня брали интервью Би-би-си, через несколько часов Скай Ньюс. Вы знаете, концепт задаваемых вопросов был абсолютно одинаков… тогда, когда еще никто ничего не понял, и когда пошли такие вопросы (по делу Скрипаля — ред.) я просто перестал давать интервью западным СМИ. Я понял, что они эту картинку, связанную со мной, будут тиражировать для того, чтобы проводить какие-то сравнения. Но сравнивать, кстати говоря, надо, потому что и дело Литвиненко, и дело Скрипаля — это две стороны одной медали, причем такие грязные, циничные", — сказал Луговой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Климкин предложил устроить британских дипломатов, которых вышлют из России
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Evgen Oaidja
В инете есть фото- скрипаль и его дочь сидят в кафешки за бокалом пива за два часа до "отравления" и вот что интересно,тот кто их фоткает,как вы думаете, правильно,исчез))
А так да, никаких доказательств мы не получим,и ещё, почему нет интервью с лечещем врачом скрипаля?)) Ни фото ничего,как это было с Литвиненко)) и почему бриты думают что это было покушения на скрипаля,а не на его дочь?)) Одни вопросы короче))
20:57
18.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена