КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, объявленных персонами нон грата в России в связи с "делом Скрипаля".

С их помощью, считает министр, можно будет возобновить работу консульства Соединенного Королевства в стране.

"Украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит (посол Великобритании на Украине Джудит Гоф. — Прим. ред.) будет помощь", — написал Климкин в Twitter.

"Дело Скрипаля"

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта бывшего сотрудника разведки и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По информации полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России

Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон ей в этом отказал.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты на высшем уровне.

В субботу МИД России объявил об ответных шагах. Персонами нон грата в России стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, они должны выехать из страны в недельный срок. Свою деятельность в стране также прекратит Британский совет.