Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, госпитализированные в британском Солсбери, могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляционную систему автомобиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Как сообщили телеканалу трое неназванных представителей спецслужб, власти Британии на настоящий момент имеют более ясную картину отравления экс-полковника ГРУ. Они полагают, что в ходе инцидента применялось порошкообразное отравляющее вещество, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Скрипаля. По данным источников телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты и следователи продолжают работать на всех объектах, связанных с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери. Как сообщил РИА Новости источник в региональной полиции, "эксперты работают с автомобилем, продолжаются работы на могиле супруги (Скрипаля), в его доме".

В настоящее время также остаются закрытыми ресторан, в котором ужинали Скрипали в день отравления, паб, куда они заходили днем, и закрыт доступ на ту часть кладбища, где находится могила жены пострадавшего. Следствие пытается установить, где именно и каким способом были отравлены Скрипали. Ранее СМИ высказывали предположение, что они могли подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме или в автомобиле Скрипаля. Газета Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что отравляющее вещество могли нанести на ручку автомобиля, которым управлял Скрипаль.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".