Сторонники Саакашвили проводят митинг в Харькове

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга. Архив

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга. Архив

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят митинг в Харькове, на месте дежурит 200 правоохранителей, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Сторонники Саакашвили в воскресенье провели митинг в центре Киева с требованием отставки Порошенко.

"В Харькове проходит митинг общественной организации "Движение новых сил" (партия, лидером которой является Саакашвили — ред.)… Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 200 сотрудников полиции и курсантов вузов системы МВД. Никаких нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сторонники Саакашвили уже провели марш по центру города, в нем приняли участие около 70 человек.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.