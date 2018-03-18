Киевлян возмутила надпись "Крым наш" на украинском флаге

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Металлические конструкции с посвященными истории Крыма плакатами в центре Киева вызвали негодование некоторых пользователей украинских соцсетей из-за размещенных на них лозунгов.

На плакатах на фоне цветов украинского флага были размещены надписи "Крым наш", "Симферополь наш" и другие.

"Глазам не верю", — возмутился в Facebook Владислав Оленченко.

"Какой-то бешеный копирайтер", — высказался пользователь Twitter @uanews3.

"Крым наш. Можем повторить?" — поинтересовался @MatkovskyiOM.

Утром в воскресенье конструкции на площади Независимости были демонтированы сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вышли на акцию с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование было проведено после госпереворота в Киеве.