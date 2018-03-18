В Киеве завершилась акция сторонников Саакашвили

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Митинг сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за отставку президента Украины Петра Порошенко завершился в Киеве, передает агентство УНИАН.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили проводят акцию за отставку Порошенко, во время митинга они разобрали металлические конструкции в центре Киева.

По данным агентства, митинг длился почти два часа. Организаторы заявили, что дату следующей акции они объявят позже. При этом они сообщили, что планируют провести митинг у здания парламента в один из будних дней с требованием, в частности, принять закон об импичменте президенту.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.