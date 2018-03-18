Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный с поста первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб не вел записи во время их бесед.
"Провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, но он никогда не делал записей, когда был со мной. Я не верю, что он вел записи, кроме как для того, чтобы помочь его собственным планам, возможно, позже. То же самое с ложью (экс-директора ФБР — ред.) Джеймса Коми. Можем назвать это фейковыми записями?" — написал президент в Twitter.
Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба в пятницу. Расследование в его отношении проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР, заявил Сешнс.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел бывший тогда директором ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.