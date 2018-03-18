Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный с поста первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб не вел записи во время их бесед.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда специального прокурора США Роберта Мюллера провела интервью с Маккейбом и получила записи встреч экс-замдиректора ФБР с Трампом. Содержание записей пока неизвестно.

"Провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, но он никогда не делал записей, когда был со мной. Я не верю, что он вел записи, кроме как для того, чтобы помочь его собственным планам, возможно, позже. То же самое с ложью (экс-директора ФБР — ред.) Джеймса Коми. Можем назвать это фейковыми записями?" — написал президент в Twitter.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба в пятницу. Расследование в его отношении проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР, заявил Сешнс.

О грядущей отставке Маккейба было объявлено в январе, высокопоставленный чиновник ФБР намеревался уйти в долгий отпуск до выхода на пенсию 18 марта. СМИ сообщили, что Маккейба могут уволить раньше, что лишит его высокой пенсии по выслуге лет. Республиканцы и лично Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Трамп жаловался в Twitter, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел бывший тогда директором ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.