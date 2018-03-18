"Нам нужен Пуаро": посольство России прокомментировало "дело Скрипаля"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"В отсутствие доказательств нам определенно нужен Пуаро в Солсбери!" — написали сотрудники посольства в Twitter.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.

​Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастно российское государство, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не предоставлено. В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против Москвы, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению и называет обвинения Британии бездоказательной провокацией.