МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заявивший о "бесполезности" российских ответных мер глава МИД Британии Борис Джонсон продемонстрировал своим высказыванием, что не знает, чем занимаются британские дипломаты в России.
Судя по всему, министру неизвестно, что диппредставительство в Санкт-Петербурге еще с 2009 года не занималось выдачей виз.
Эту функцию взяли на себя специальные визовые центры, которые Лондон начал открывать в России 12 лет назад.
По данным источника РИА Новости, сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения.
Россия называет обвинения Британии бездоказательной провокацией. Глава МИД Сергей Лавров также рассказал, что Москва запрашивала у Лондона материалы расследования, но внятного ответа не получила.