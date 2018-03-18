Джонсон не знает, чем занимается британское консульство в Петербурге

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заявивший о "бесполезности" российских ответных мер глава МИД Британии Борис Джонсон продемонстрировал своим высказыванием, что не знает, чем занимаются британские дипломаты в России.

Ранее Москва в ответ на действия Лондона приняла решение выслать 23 британских дипломата, запретить деятельность Британского совета, а также закрыть генконсульство в Петербурге. Джонсон назвал эти шаги "бесполезными". По его словам, Москва "наказала" россиян и "отняла у них возможность получать британские визы".

Судя по всему, министру неизвестно, что диппредставительство в Санкт-Петербурге еще с 2009 года не занималось выдачей виз.

Эту функцию взяли на себя специальные визовые центры, которые Лондон начал открывать в России 12 лет назад.

По данным источника РИА Новости, сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения.

Обострение отношений Москвы и Лондона произошло на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон считает Россию причастной к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок" и объявила о ряде мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия называет обвинения Британии бездоказательной провокацией. Глава МИД Сергей Лавров также рассказал, что Москва запрашивала у Лондона материалы расследования, но внятного ответа не получила.