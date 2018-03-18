В Киеве сторонники Саакашвили проводят акцию за отставку Порошенко

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Акция сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко проходит в центре Киева, трансляцию ведет Саакашвили на своей странице в Facebook.

Сторонники Саакашвили ранее заявили, что в воскресенье проведут в Киеве "всеукраинский марш" с требованием отставки Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

По данным издания "Украинская правда", после акции активисты планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в поселок Козин Киевской области.

"В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко — это обнищание, бедность, эмиграция", перечеркнутые портреты Порошенко", — говорится в сообщении издания.

На месте дежурят несколько автомобилей скорой помощи, пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.