Великобритания готова допустить Россию до расследования "дела Скрипаля"

ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, готова предоставить Москве доступ к расследованию, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал он.

На вопрос ведущего телеканала Би-Би-Си Эндрю Марра, предоставит ли Британия доступ российской стороне к расследованию отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что Лондон готов к этому.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", — заявил Джонсон.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.