НАТО изменит подход к России на фоне отравления Скрипаля

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости нового подхода в отношении России на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Инцидент в Солсбери — это прежде всего пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", — заявил он в интервью Welt

По словам Столтенберга, эта ситуация показывает, что существуют дополнительные "угрозы" со стороны России, на которые альянсу необходимо найти "ответы". Он также добавил, что НАТО опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным, и отметил, что в связи с этим государствам — членам альянса необходимо будет улучшить свою обороноспособность.

Столтенберг полагает, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие руководители стран НАТО пересмотрят свой подход в отношении России.

"Мы должны быть бдительны и решительны", — заключил он.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

В Лондоне поспешили обвинить в покушении Москву, не приводя при этом никаких доказательств. Российская сторона категорически отрицает заявления британских властей. Посольство в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования инцидента в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. Великобритания на запрос дипломатов так и не ответила.