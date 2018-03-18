Лукашевич раскритиковал выдворение журналистки "России 24" с Украины

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что журналистка "России 24" Наталья Гончарова выдворена с Украины под надуманным предлогом, призвав представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на этот вопиющий факт.

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила въезд ей на три года.

"Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич: Украинские власти продолжают зажимать свободу слова на Украине. Под надуманным предлогом выдворена журналист "Россия 24" Наталья Гончарова. Призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на этот вопиющий факт", — говорится в сообщении МИД РФ.