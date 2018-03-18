В Киеве, Одессе и Львове россиян не пускают на избирательные участки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Во Львове, Одессе и Киеве полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента.

Металлический забор и палатки

Так, во Львове силовики оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков, передает корреспондент с места событий.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — сказал РИА Новости полицейский у здания консульства.

Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

Ситуация у здания спокойная.

Вход по диппаспортам

В Одессе полиция перекрыла для автомобильного движения улицу, где расположено здание консульства.

В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Украинские правоохранители пояснили, что им "поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи российского консульства.

В Киеве полиция заблокировала вход в российское посольство. Вход огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут попасть на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и радикальной организации "Правый сектор"*. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

Решение Киева

Накануне МВД Украины заявило, что силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах.

Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому украинские власти решили вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории страны.

Как пояснил в заявлении главы ведомства Арсена Авакова, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявил он.

Призыв ОБСЕ

ОБСЕ накануне направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян в ходе голосования на президентских выборах, сообщил член ЦИК России Василий Лихачев.

Он сослался на представителя миссии наблюдателей Яна Петерсена, который сообщил, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были переданы украинским властям.

Беспрецедентное решение

Российский МИД обвинил Киев во вмешательстве в дела другого государства.

Ведомство подчеркнуло, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", — считают во внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что такое решение "не вызывает ничего, кроме возмущения".

Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам — гарантам Минских соглашений.

* Радикальная организация, запрещена в России