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В мире

В Киеве, Одессе и Львове россиян не пускают на избирательные участки

11:2818.03.2018
(обновлено: 11:39 18.03.2018)
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© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе Ситуация возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе. 18 марта 2018Ситуация возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе. 18 марта 2018
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Во Львове, Одессе и Киеве полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента.

Украинские националисты проводят митинг возле российского посольства в Киеве, Украина. 18 марта 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
На Украине националисты заявили о блокировке российских дипучреждений

Металлический забор и палатки

Так, во Львове силовики оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков, передает корреспондент с места событий.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — сказал РИА Новости полицейский у здания консульства.

Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

Ситуация у здания спокойная.

Вход по диппаспортам

В Одессе полиция перекрыла для автомобильного движения улицу, где расположено здание консульства.

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российская дипмиссия на Украине рассказала подробности о проведении выборов

В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Украинские правоохранители пояснили, что им "поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи российского консульства.

В Киеве полиция заблокировала вход в российское посольство. Вход огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Лукашевич: Киев нарушает международные акты, не допуская россиян на выборы

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут попасть на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и радикальной организации "Правый сектор"*. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

Решение Киева

Накануне МВД Украины заявило, что силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах.

Участник акции в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Москва потребует от Киева ответа в случае препятствия голосованию

Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому украинские власти решили вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории страны.

Как пояснил в заявлении главы ведомства Арсена Авакова, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявил он.

Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Памфилова предостерегла от рисков во время голосования на Украине

Призыв ОБСЕ

ОБСЕ накануне направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян в ходе голосования на президентских выборах, сообщил член ЦИК России Василий Лихачев.

Он сослался на представителя миссии наблюдателей Яна Петерсена, который сообщил, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были переданы украинским властям.

Беспрецедентное решение

Российский МИД обвинил Киев во вмешательстве в дела другого государства.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Украина обратилась в ООН из-за "незаконности выборов" в Крыму

Ведомство подчеркнуло, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", — считают во внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что такое решение "не вызывает ничего, кроме возмущения".

Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам — гарантам Минских соглашений.

* Радикальная организация, запрещена в России

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Atabiev_a
Очень хочется услышать мнение американских насаждателей демократических процессов, уничтожающих порой десятки тысяч людей по всему миру только за то, что у них есть свое мнение отличное от их взглядов. Если бы такое произошло в отношение другого государства в России, Сирии, Иране и других "недружественных" странах, уже бы началась всемирная истерия! И самое печальное, что когда поднимут вопрос в ООН о данных нарушениях Украиной международных норм, все это спустят на тормозах ограничившись банальным угрожанием пальчиком.. вот и встает вопрос, стоит ли кормить подобные институты миропорядка, которые за наши же взносы нас же и пытаются уничтожить?!
12:19
18.03.2018
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Людмила Никанорова-Бердакова
Какого же лешего США не повлияет на Киев в вопросе голосования россиян на Украине. Она ведь так рьяно обвиняла Россию во вмешательстве в американские выборы, так и покажи пример честности и порядочности и призови Киев к порядку. Ан нет, не будет США грозить пальчиком Киеву. Не даром говорят, "каждый судит по мере своей испорченности". Какова США, такие же у неё друзья. Так хочется высказаться крепким русским словцом, но нельзя. А жаль.
12:20
18.03.2018
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