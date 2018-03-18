МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет бойкота ЧМ-2018 в России со стороны стран-участниц. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe.

"Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России", — заявил Порошенко.

При этом он отметил, что не является любителем футбола. По его словам, более важным ему кажется введение "эффективных санкций" против России.

"Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", — добавил украинский президент.

Ранее футболисты сборной Украины не смогли квалифицироваться на участие в ЧМ-2018, проиграв команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира со счетом 2:0. После этого призывы бойкотировать турнир со стороны украинских политиков и чиновников участились.

О желании бойкотировать чемпионат мира в России ранее заявлял британский МИД. В ведомстве объяснили, что обдумывают такой шаг из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон призывал и другие страны присоединиться к бойкоту. Однако, как сообщили СМИ, в этом случае англичане рискуют нарушить регламент ФИФА, предписывающий сборным играть все матчи первенства. Таким образом, Англию и всех, кто последует ее примеру, могут не допустить до ЧМ-2022 в Катаре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, доказывающего, что российское правительство могло бы быть причастно к отравлению Скрипаля.