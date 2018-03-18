МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет бойкота ЧМ-2018 в России со стороны стран-участниц. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe.
При этом он отметил, что не является любителем футбола. По его словам, более важным ему кажется введение "эффективных санкций" против России.
"Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели", — добавил украинский президент.
Ранее футболисты сборной Украины не смогли квалифицироваться на участие в ЧМ-2018, проиграв команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира со счетом 2:0. После этого призывы бойкотировать турнир со стороны украинских политиков и чиновников участились.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, доказывающего, что российское правительство могло бы быть причастно к отравлению Скрипаля.