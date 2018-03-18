В Донецкой области подорвался украинский пограничник

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Один украинский пограничник погиб и один ранен в результате взрыва гранаты на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести… К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, назначено специальное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.