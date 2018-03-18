Британские спецслужбы предупредили энергетиков о "кибератаках из России"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии призвал глав основных британских энергетических компаний усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны РФ после инцидента в Солсбери, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

Представители NCSC, в частности, обратились к энергетической компании National Grid и "предоставили рекомендации, как улучшить защиту (от кибератак), чтобы предотвратить отключение электричества", отмечает издание. Также сотрудники ведомства направили подобные предупреждения в компании, которые занимаются поставками газа, воды, предприятию по переработке ядерного топлива "Селлафилд" (Sellafield), подразделениям правительства и больницам.

"Они связываются с важными национальными операторами услуг инфраструктуры. Они также находятся на связи с компанией National Grid и дают рекомендации", — сказал изданию источник в правительстве, который занимается вопросами безопасности.

В сотрудничестве с Национальным криминальным агентством (National Crime Agency) и Центром по защите национальной инфраструктуры представители NCSC сообщили организациям, что они могут подвергнуться попыткам кражи данных налогоплательщиков и пациентов, а также DoS-атакам, из-за которых их сайты могут прекратить работу.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".