Китайский МИД прокомментировал американский "Закон о поездках на Тайвань"

ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Новый "Закон о поездках на Тайвань", принятый в США, посылает ложный сигнал сепаратистским силам Тайваня и нарушает принцип политики "одного Китая", в связи с чем Пекин выразил протест Вашингтону, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы выражаем решительный протест в связи с принятием "Закона о поездках на Тайвань" и уже сделали представление американской стороне. Как китайская сторона многократно уже указывала, несмотря на то, что у этого положения нет обязательной юридической силы, оно является нарушением положений трех китайско-американских коммюнике и принципа "одного Китая", посылает ложный сигнал сепаратистским силам Тайваня", — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте министерства.

Китайская сторона настоятельно призвала американскую сторону исправить свои ошибочные действия, прекратить официальные контакты с Тайванем, обдуманно подойти к решению тайваньского вопроса, чтобы не нанести серьёзный ущерб китайско-американским отношениям и не подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее министерство обороны Китая выразило решительный протест и заявило, что расценивает этот закон как вмешательство во внутреннюю политику КНР и угрозу развитию отношений между вооружёнными силами Китая и США.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, подписав "Закон о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.