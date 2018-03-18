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Словакия, Чехия и Швеция открестились от "Новичка"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (401)
07:2418.03.2018
(обновлено: 07:27 18.03.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallВо время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляВо время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Ben Stansall

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представители министерств иностранных дел Словакия, Чехия и Швеция заявили, что их страны не имеют отношения к отравляющему веществу "Новичок".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения вещества "Новичок" являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования этого химиката. "Эти страны —Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — сказала она.

"Манипулирование информацией"

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
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По словам главы чешского дипведомства Мартина Стропницкого, заявление Захаровой является "манипулированием информацией".

"Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении "Новичка", которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил дипломат в телеэфире.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© REUTERS / Pool/Tolga Akmen
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Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, в свою очередь, также отвергла заявление Захаровой и призвала Москву отвечать на вопросы Великобритании.

"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием — идет ли речь о 4-ом поколении или ином — и его использованием", — заявил, в свою очередь, представитель МИД Словакии Петер Суско.

"Русский" шаблон

Джереми Корбин. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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По словам Марии Захаровой, исследования, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации. Она отметила, что это наименование не было запатентовано и вообще не употреблялось в нашей стране в контексте разработок химических элементов.

Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению.

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