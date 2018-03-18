Словакия, Чехия и Швеция открестились от "Новичка"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представители министерств иностранных дел Словакия, Чехия и Швеция заявили, что их страны не имеют отношения к отравляющему веществу "Новичок".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения вещества "Новичок" являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования этого химиката. "Эти страны —Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — сказала она.
"Манипулирование информацией"
"Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении "Новичка", которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил дипломат в телеэфире.
"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием — идет ли речь о 4-ом поколении или ином — и его использованием", — заявил, в свою очередь, представитель МИД Словакии Петер Суско.
"Русский" шаблон
Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению.