В США обнаружили уникальную двухголовую змею

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного удава с двумя головами, об этом пишет National Geographic.

Unlike most two-headed animals, the snake has two hearts—and may have two digestive tracks as well https://t.co/TMyvtuwfJn — National Geographic (@NatGeo) 16 марта 2018 г.

Мужчина отнес змею ветеринарам, которые определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе. Специалисты отмечают, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде.

"Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией", — говорит ветеринар Лора Тилен.

Ранее голландские рыбаки поймали в Северном море двухголового дельфина — у него было три глаза и одно тело с нормальным набором конечностей и органов.