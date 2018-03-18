ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, основано на мошенничестве и никогда не должно было начаться ввиду отсутствия сговора с Россией.

"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!" — написал глава государства у себя в Twitter.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.

Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР при расследовании "вмешательства РФ". В документе сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа.

В опубликованном меморандуме также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Демократы в ответ заявили, что ФБР и минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "истории с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".