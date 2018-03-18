МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Петра Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз в течение нескольких лет.

"Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный," — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что Украина станет членом Евросоюза в течение нескольких лет. "В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что создает предпосылки для того, чтобы Украина смогла сначала стать членом НАТО, а затем и Европейского Союза. "Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за прошедшие 25 лет", — отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос журналиста о критике Украины со стороны ЕС за нерешительность в борьбе с коррупцией, Порошенко выразил уверенность, что Киев будет соответствовать антикоррупционным критериям членства в Евросоюзе.

"Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим", — сказал президент.

В 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такое же прогноз он дал и касательно членства Киева в НАТО.