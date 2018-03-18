В Венесуэле из-за дефицита наличности множатся альтернативные валюты

МЕХИКО, 18 мар – РИА Новости. Еще одна альтернативная официальной местная валюта появилась в Венесуэле из-за дефицита наличности.
Как сообщил в своем микроблоге в Twitter депутат парламента Хосе Герра, город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием. "В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот – "элорса", которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться "мини"-центральные банки", — написал Герра.
Он разместил фотографию купюры в 100 тысяч "элорса", обращающихся в этом населенном пункте.
В минувшем декабре в условиях высокой инфляции, охватившей Венесуэлу, руководство одной из коммун района Катия в столице Каракасе также решило выпустить собственную валюту "паналь". Он должен использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.