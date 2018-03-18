Посол РФ сравнил обвинения по Скрипалю с заявлениями о наличии ОМП у Ирака

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский посол в Британии Александр Яковенко в ответ на требования доказать непричастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля напомнил о презумпции невиновости и заявил, что доказывать свои утверждения должна Британия.

"Мы не знаем, представила ли Великобритания какие-либо доказательства США, Франции и Германии — скорее всего, нет — но если да, почему бы не представить их по каналам, изложенным в Конвенции о запрещении химического оружия? Универсальный правовой принцип — это презумпция невиновности, и бремя доказывания лежит на британском правительстве", — заявил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday.

Посол также сравнил неподтвержденные обвинения по делу Скрипаля с заявлениями Британии и США о том, что Ирак обладает оружием массового поражения, следствием которых стало вторжение в Ирак в 2003 году.

"На его (британского правительства) счету среди прочего досье об иракском ОМП — вы помните, что в какой-то момент сомневаться в заявлениях США и Великобритании считалось дикой теорией заговора. Это уже не так", — продолжил дипломат.