МИД Словакии заявил, что "Новичок" не имеет никакого отношения к республике

ПРАГА, 17 мар – РИА Новости. Дипведомство Словакии отвергает заявление представителя МИД РФ о возможном происхождении отравляющего вещества "Новичок" из Словакии, сообщил в субботу журналистам представитель МИД республики Петер Суско.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос".

"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием – идет ли речь о 4-ом поколении или ином – и его использованием", — сказал Суско, выступление которого транслировали сетевые СМИ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. При этом Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.