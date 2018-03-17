В Швеции прокомментировали заявление МИД РФ о происхождении газа "Новичок"

СТОКГОЛЬМ, 17 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем назвала неприемлемым заявление МИД РФ о наиболее вероятном источнике происхождения газа "Новичок", фигурирующего в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

"Решительно отвергаю неприемлемое и необоснованное заявление представителя МИД России, что нервный агент, использованный в Солсбери, может быть из Швеции. Россия вместо этого должна отвечать на вопросы Великобритании ", — написала Валльстрем в своем аккаунте в Twitter.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.