Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте.

По словам Савченко, на Украине "более чем достаточно" служащих ВСУ, согласных свергнуть действующую власть. Как заявила нардеп, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.

"Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — заметила Савченко в интервью изданию "Страна.ua".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала "уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Луценко попросил Раду дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. В ответ на это депутат заявила, что у генпрокурора "поехала крыша".