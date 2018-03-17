В Чехии и Словакии отвергли обвинения в работе с "Новичком"

ПРАГА, 17 мар – РИА Новости, Александр Куранов. Бывшие руководители спецслужб Чехии и Словакии заявили в субботу РИА Новости, что им ничего не известно о том, чтобы в их странах когда-либо велись работы с нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Источником происхождения вещества "Новичок" могли быть Чехия и Словакия — МИД РФ
"За такой информацией обращайтесь к военным" — чешский экс-министр
"Я никогда не слышал о производстве или исследовательских работах с боевыми отравляющими веществами в Чехии. Если бы подобными веществами кто-то у нас и интересовался, то это могли бы быть военные, в таком случае, с вопросами надо обращаться в армейское ведомство", — сообщил РИА Новости Ярослав Башта, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов занимал пост министра по делам спецслужб в правительстве Чехии.
"Ничего не слышал о наличии подобных веществ в Чехии" — экс-глава военной разведки
В свою очередь, генерал-майор Андор Шандор, работавший в военной разведке чешской армии, а в начале 2000-х годов возглавлявший ее, заявил РИА Новости в субботу, что никогда не слышал о том, чтобы где-то в Чехии велись работы с веществами, подобные "Новичку".
"Я не располагаю сведениями о том, чтобы армия Чехословакии или Чехии имела когда-либо на своем вооружении боевые отравляющие вещества. Впервые слышу и о том, чтобы какие-либо работы с веществами подобного рода, к тому же типа VX, могли бы как-либо вестись в нашей республике. Для меня это абсолютно новая информация", — сказал Шандор.
"Новичок" в Словакии? Впервые слышу" — экс-глава контрразведки
"Впервые слышу от вас о такой версии. Мне никогда ничего не было известно о том, чтобы в Словакии кто-то занимался работой с боевыми отравляющими веществами", — сказал Тот корреспонденту РИА Новости.
Чешский Центр защиты от ОМП участвует в расследовании "дела Скрипаля"
Ранее пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в минобороны сообщил о том, что специалисты Центра защиты против оружия массового поражения (ОМП) в чешском городе Вышкове принимают участие в изучении вещества, с помощью которого был отравлен в Великобритании Сергей Скрипаль.
Представитель республиканского минобороны Ян Пейшек, комментируя сообщение еженедельника об участии центра в Вышкове в расследовании инцидента со Скрипалем, заявил, что это является "автоматическим действием".
"Если в каком-либо государстве-члене НАТО произойдет событие с подозрением на использование химического или иного вещества, то данный центр (в Вышкове) должен произвести анализ и направить его в штаб-квартиру НАТО", — сказал Пейшек.
Глава Минобороны отвергает обвинения
"Я решительно отвергаю подобное абсурдное обвинение. Чешская республика с 1990-х годов является подписантом международного договора о запрете, исследовании, производстве и расширении химического оружия и строго его придерживается. Наш либерецкий 31-й полк химиков занимается исключительно защитой против подобных веществ", — заявила Шлехтова.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.