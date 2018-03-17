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В мире

В Чехии и Словакии отвергли обвинения в работе с "Новичком"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (389)
20:0717.03.2018
(обновлено: 20:30 17.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis

ПРАГА, 17 мар – РИА Новости, Александр Куранов. Бывшие руководители спецслужб Чехии и Словакии заявили в субботу РИА Новости, что им ничего не известно о том, чтобы в их странах когда-либо велись работы с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Источником происхождения вещества "Новичок" могли быть Чехия и Словакия — МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в России и СССР
Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос".

"За такой информацией обращайтесь к военным" — чешский экс-министр

"Я никогда не слышал о производстве или исследовательских работах с боевыми отравляющими веществами в Чехии. Если бы подобными веществами кто-то у нас и интересовался, то это могли бы быть военные, в таком случае, с вопросами надо обращаться в армейское ведомство", — сообщил РИА Новости Ярослав Башта, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов занимал пост министра по делам спецслужб в правительстве Чехии.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок. Архивное фото
В МИД рассказали, какие страны могли быть поставщиками "Новичка"
Башта также отметил, что в мире хорошо известна чешская рота противохимической защиты, которая прекрасно зарекомендовала себя в ряде международных военных миссий, в частности, во время войны 1990-1991 годов в Персидском заливе.

"Ничего не слышал о наличии подобных веществ в Чехии" — экс-глава военной разведки

В свою очередь, генерал-майор Андор Шандор, работавший в военной разведке чешской армии, а в начале 2000-х годов возглавлявший ее, заявил РИА Новости в субботу, что никогда не слышал о том, чтобы где-то в Чехии велись работы с веществами, подобные "Новичку".

"Я не располагаю сведениями о том, чтобы армия Чехословакии или Чехии имела когда-либо на своем вооружении боевые отравляющие вещества. Впервые слышу и о том, чтобы какие-либо работы с веществами подобного рода, к тому же типа VX, могли бы как-либо вестись в нашей республике. Для меня это абсолютно новая информация", — сказал Шандор.

"Новичок" в Словакии? Впервые слышу" — экс-глава контрразведки

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Раскрытие формулы "Новичка" прояснит его происхождение, заявили в МИД
Ничего не знает о том, чтобы в Словакии велись работы с нервно-паралитическим веществом "Новичок" или ему подобными веществами бывший глава Словацкой информационной службы (SIS, контрразведка) Петер Тот.

"Впервые слышу от вас о такой версии. Мне никогда ничего не было известно о том, чтобы в Словакии кто-то занимался работой с боевыми отравляющими веществами", — сказал Тот корреспонденту РИА Новости.

Чешский Центр защиты от ОМП участвует в расследовании "дела Скрипаля"

Ранее пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в минобороны сообщил о том, что специалисты Центра защиты против оружия массового поражения (ОМП) в чешском городе Вышкове принимают участие в изучении вещества, с помощью которого был отравлен в Великобритании Сергей Скрипаль.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Отравление в Солсбери: Москва проведет собственное расследование
"Центр в Вышкове (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence), который специализируется на средствах защиты против ОМП, подготовил первичный анализ того, какое именно вещество было использовано (при отравлении Скрипаля) и как оно могло быть использовано. Данный анализ предоставлен руководству НАТО и представителям отдельных стран-членов альянса", — говорится в сообщении.

Представитель республиканского минобороны Ян Пейшек, комментируя сообщение еженедельника об участии центра в Вышкове в расследовании инцидента со Скрипалем, заявил, что это является "автоматическим действием".

"Если в каком-либо государстве-члене НАТО произойдет событие с подозрением на использование химического или иного вещества, то данный центр (в Вышкове) должен произвести анализ и направить его в штаб-квартиру НАТО", — сказал Пейшек.

Глава Минобороны отвергает обвинения

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Аппаратуру для производства газа "Новичок" вывезли в США, заявил эксперт
Глава пресс-службы генштаба чешской армии Властимила Циприсова на запрос РИА Новости по поводу заявления МИД РФ об интенсивных исследованиях веществ из проекта "Новичок" в ряде стран, в том числе, в Чехии, направила заявление и.о. министра обороны республики Карлы Шлехтовой.

"Я решительно отвергаю подобное абсурдное обвинение. Чешская республика с 1990-х годов является подписантом международного договора о запрете, исследовании, производстве и расширении химического оружия и строго его придерживается. Наш либерецкий 31-й полк химиков занимается исключительно защитой против подобных веществ", — заявила Шлехтова.

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Эксперт назвал предупреждающими меры России в отношении Великобритании
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Самые страшные отравляющие вещества
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Самые страшные отравляющие вещества

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