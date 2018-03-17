Либерман требует казнить палестинца, который задавил израильских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман потребовал смертной казни для палестинца, который накануне насмерть задавил двух израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан.

Израильтяне утверждают, что действия водителя, который пытался скрыться, но был задержан, носили преднамеренный характер.

"Мы будем действовать, чтобы добиться смертного приговора для террориста, разрушения его дома и наказания каждого, кто ему пособничал", — заявил министр.

По приговору суда высшая мера наказания в истории Израиля применялась лишь однажды — к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману в 1962 году.

Жертвами наезда стали офицер и солдат, еще двое военных были ранены. Они охраняли подъезды к еврейскому поселению Мево-Дотан, которое расположено в северной части Западного берега.

Еще накануне израильские силовики задержали брата и дядю нападавшего, начали подготовку к сносу его дома, аннулировали 97 разрешений на работу и торговлю в Израиле и еврейских поселениях, которые были выданы членам его семьи.

Автомобильный таран продолжил череду из сотен арабских атак, жертвами которых с осени 2015 года стали более полусотни израильтян и иностранцев. В Израиле такие нападения обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.

"Нет такого понятия как индивидуальный терроризм. Это террор, который поддерживается Абу Мазеном (псевдоним палестинского лидера Махмуда Аббаса — ред.) и Палестинской администрацией. Они платят деньги семьям террористов. Но мы их остановим", — заявил Либерман.

Согласно данным, которыми оперируют власти Израиля, ежегодные выплаты семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства, составляют более 300 миллионов долларов в год — порядка 7% бюджета ПНА.

Сами палестинцы трактуют эти расходы, распределяемые между 35 тысячами семей, как помощь жертвам оккупации. Израиль, с которым в этом вопросе солидарны США, видит в них оправдание террора и материальный стимул к его продолжению.