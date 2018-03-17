Украина решила присоединиться к санкциям против Южного Судана

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина решила присоединиться к санкциям в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау, следует из опубликованных в субботу указов президента Украины Петра Порошенко.сайте.
В решении СНБО, которое прилагается к указу, говорится, что речь идет о применении сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, согласно поданному кабмину списку (не публикуется).
Точно такое же решение опубликовано в другом указе президента, в котором речь идет о санкциях в отношении Гвинеи-Бисау.
В декабре 2016 года США вынесли на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета. За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай — такой подход не поддерживают. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.