МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если премьер-министр Великобритании и все остальные эксперты британские, которые этим занимаются, дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали соответствующие вещества", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24"

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.