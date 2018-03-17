Киеву бессмысленно искать названия для операций в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Для достижения мира в Донбассе Киеву необходимо предпринимать прагматичные шаги, а не искать новые названия для военных операций, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершен и изменен на операцию объединенных сил.

"Когда Украина начнет называть вещи своими именами, тогда стоит ждать прогресса урегулирования конфликта. Бессмысленно искать новые названия для военных операций. Необходимо действовать. Делать практичные шаги для достижения мира", — сказал Якубов.

Собеседник агентства отметил отсутствие у Киева приверженности Минским соглашениям.

"Мы понимаем, что у нас гражданская война, и мы исполняем Минские соглашения. Со стороны Украины мы пока не видим приверженности Минским соглашениям, а видим только какие-то новые названия для военных действий", — подчеркнул Якубов.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>