Без России Украина превратилась в "остров невезения", заявили в Раде

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Российской Федерацией повлечет за собой существенные негативные последствия для Украины.
"Украина медленно превращается в остров невезения. Даже "Шелковый путь" идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что стремление угодить другим геополитическим игрокам, таким как США, для украинской власти важнее, чем ответственность перед собственным народом.
В программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией входит, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.