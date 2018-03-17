Без России Украина превратилась в "остров невезения", заявили в Раде

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Российской Федерацией повлечет за собой существенные негативные последствия для Украины.

Он подчеркнул, что с потерей российских рынков Киев потерял половину ВВП, значительную часть экспортного потенциала и бюджета. По словам депутата, полный отказ от торговли с Россией лишит Украину нескольких отраслей промышленности и фактически сделает ее аграрной страной."Украина медленно превращается в остров невезения. Даже "Шелковый путь" идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne

Он отметил, что стремление угодить другим геополитическим игрокам, таким как США, для украинской власти важнее, чем ответственность перед собственным народом.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. По его словам, экономическое будущее страны "не на востоке", а в ЕС.

В программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией входит, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.