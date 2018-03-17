Эксперт назвал предупреждающими меры России в отношении Великобритании

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Принятый Россией в отношении Британии пакет мер полностью адекватен, он носит сдерживающий и предупреждающий характер, считает российский эксперт, замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра британских исследований Алексей Громыко.
"Россия при принятии этих решений соблюла все дипломатические правила игры, пойдя на зеркальные меры по высылке дипломатов. Учитывая нарушение дипломатического протокола со стороны ряда британских политиков, да и просто откровенное хамство — выдвижение России ультиматумов, голословные обвинения, личные выпады против президента РФ", — заявил Громыко РИА Новости.
Он напомнил, что принцип зеркальности применяется в дипломатической практике не всегда. "Например, количество высылаемых дипломатов, как ответная мера, может быть меньше, чтобы подать сигнал о стремлении к скорейшей нормализации. Или, напротив, больше как сигнал к готовности эскалировать конфликт и дальше. В данном случае закопёрщиком очередного витка противостояния вновь выступает британская сторона, причём действуя агрессивно и вызывающе. В таких условиях принятый пакет мер представляется полностью адекватным, носит сдерживающий и предупреждающий характер", — считает эксперт.
"Надо дальше как-то оправдывать свои обвинения против России, взаимодействовать с Организацией по запрещения химического оружия, предъявлять доказательства … Многие же в Англии понимают, что Тереза Мэй явно переборщила. Её действия под сомнение поставил даже лидер Лейбористской партии Джереми Корбин", — напомнил эксперт.
По его оценке, Мэй "оказалась на посту премьер-министра случайно, а затем провалила ею же созванные внеурочные парламентские выборы". "Её окружают не менее экзотические персонажи, которые разительным образом отличаются от классического образа искушённого британского политика и дипломата. Например, нынешние британские министр иностранных дел и министр обороны даже в Британии у многих вызывают чувство стыда", — напомнил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.