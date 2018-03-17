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Эксперт назвал предупреждающими меры России в отношении Великобритании

Сюжет:
Высылка британских дипломатов из России (16)
16:1917.03.2018
(обновлено: 16:21 17.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Архивное фотоГенеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Принятый Россией в отношении Британии пакет мер полностью адекватен, он носит сдерживающий и предупреждающий характер, считает российский эксперт, замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра британских исследований Алексей Громыко.

Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
© AFP 2018 / Alexander Nemenov
Британский совет разочарован решением Москвы о прекращении работы в России
МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Кроме того, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Деятельность Британского совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

"Россия при принятии этих решений соблюла все дипломатические правила игры, пойдя на зеркальные меры по высылке дипломатов. Учитывая нарушение дипломатического протокола со стороны ряда британских политиков, да и просто откровенное хамство — выдвижение России ультиматумов, голословные обвинения, личные выпады против президента РФ", — заявил Громыко РИА Новости.

Он напомнил, что принцип зеркальности применяется в дипломатической практике не всегда. "Например, количество высылаемых дипломатов, как ответная мера, может быть меньше, чтобы подать сигнал о стремлении к скорейшей нормализации. Или, напротив, больше как сигнал к готовности эскалировать конфликт и дальше. В данном случае закопёрщиком очередного витка противостояния вновь выступает британская сторона, причём действуя агрессивно и вызывающе. В таких условиях принятый пакет мер представляется полностью адекватным, носит сдерживающий и предупреждающий характер", — считает эксперт.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Россотрудничество прокомментировало обострение отношений с Британией
По его прогнозу, Великобритания может пойти на дальнейшее развитие конфликта, но "результат будет нулевым, так как реальных инструментов для давления на России у Лондона нет". Кроме того, отметил эксперт, у Лондона накапливаются и собственные риски.

"Надо дальше как-то оправдывать свои обвинения против России, взаимодействовать с Организацией по запрещения химического оружия, предъявлять доказательства … Многие же в Англии понимают, что Тереза Мэй явно переборщила. Её действия под сомнение поставил даже лидер Лейбористской партии Джереми Корбин", — напомнил эксперт.

По его оценке, Мэй "оказалась на посту премьер-министра случайно, а затем провалила ею же созванные внеурочные парламентские выборы". "Её окружают не менее экзотические персонажи, которые разительным образом отличаются от классического образа искушённого британского политика и дипломата. Например, нынешние британские министр иностранных дел и министр обороны даже в Британии у многих вызывают чувство стыда", — напомнил он.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия готова к недружественным действиям Британии, заявил Джабаров
Кроме того, в ближайшее время Мэй могут отвлечь другие проблемы, в частности, "продолжение переговоров о Brexit с ЕС, в которых у Лондона козырей никаких".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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Самые страшные отравляющие вещества

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