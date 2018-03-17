За жизнь Скрипаля ответственность несет Великобритания, заявили в МИД

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

РИА НОВОСТИ. СКРИПАЛЬ, ЯВЛЯЯСЬ БРИТАНСКИМ ШПИОНОМ, БЫЛ ПЕРЕДАН ЛОНДОНУ "В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ", БРИТАНИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ — МИД РФ