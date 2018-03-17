МИД: Мэй использовала шаблонное название "Новичок" для ассоциаций с Россией

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название "Новичок", чтобы вызвать ассоциации с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24" , говоря о выступлении Мэй в парламенте Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием "Новичок".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.