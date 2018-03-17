КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. МИД Украины назвал "кощунством" обвинения МИД РФ в нарушении Киевом международного права из-за решения запретить доступ гражданам РФ в дипучреждения для голосования на президентских выборах 18 марта.
"Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, в ответ на заявление МИД РФ.
REMINDER to foreigners: all visits to occupied Crimea in violation of international&Ukrainian law —illegal&illegitimate. Entail responsibity— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 февраля 2018 г.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.