КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. МИД Украины назвал "кощунством" обвинения МИД РФ в нарушении Киевом международного права из-за решения запретить доступ гражданам РФ в дипучреждения для голосования на президентских выборах 18 марта.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, в ответ на заявление МИД РФ.

REMINDER to foreigners: all visits to occupied Crimea in violation of international&Ukrainian law —illegal&illegitimate. Entail responsibity — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 февраля 2018 г.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.