Сладкая жизнь: в Португалии показали самую дорогую в мире конфету

Португальский кондитер Даниэль Гомеш готовит конфетку, состоящую из чистого 23-каратного золота во время международной шоколадной ярмарки в Обидуше. 16 марта 2018

Португальский кондитер Даниэль Гомеш готовит конфетку, состоящую из чистого 23-каратного золота во время международной шоколадной ярмарки в Обидуше. 16 марта 2018

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На международном фестивале шоколада в Португалии представили самую дорогую в мире конфету, передает The Portugal News.

Стоимость кондитерского изделия составляет 7728 евро (около 547,2 тысяч рублей. – Прим. ред).

© REUTERS / Rafael Marchante Португальский кондитер Даниэль Гомес готовит конфету, состоящую из чистого 23-каратного золота во время международной шоколадной ярмарки в Обидуше. 16 марта 2018 © REUTERS / Rafael Marchante Португальский кондитер Даниэль Гомес готовит конфету, состоящую из чистого 23-каратного золота во время международной шоколадной ярмарки в Обидуше. 16 марта 2018

В процессе приготовления были использованы нити шафрана, белый трюфель, мадагаскарская ваниль и секретный ингредиент. Конфета также покрыта 23-каратным золотом.

Как отмечает The Portugal News, шоколатье Даниэль Гомеш работал над созданием конфеты более года. Гомеш выпустил ограниченную партию десерта – всего 1000 штук. Каждая конфета находится в похожей на шкатулку упаковке, изготовленной из лакированного черного дерева и хрусталя и украшенной кристаллами Swarovski, жемчугом и золотой гравировкой.

Эксклюзивное шоколадное изделие уже отправили в Объединенные Арабские Эмираты, Анголу, Аргентину, а также в Россию.