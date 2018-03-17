ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, ответные меры и реакция России не отменяют того факта, что "на британской земле было осуществлено покушение на двух человек". Мэй снова указала, что считает РФ виновной стороной в деле с отравлением Сергея Скрипаля.

"В ближайшие дни мы обсудим дальнейшие шаги", — сказала она, выступая в субботу на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне отравления в Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастны власти России. В связи с этим Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.