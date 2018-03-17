МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жители Великобритании отреагировали на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента России Владимира Путина к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", — заявил Джонсон ранее.

Свое негативное отношение на высказывание министра британцы выразили в комментариях к записи посольства России в Лондоне, в котором приводилась соответствующая цитата. Пользователи подвергли резкой критике заявление министра и отметили, что правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные высказывания.

"Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие и мне стыдно за реакцию британского правительства", — отметил Jody Hazelgrove.

"Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления, при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации", — написал @Retew_Boy.

"Сказать "вероятнее всего" — это еще не доказательство!" — возмутился @FrankDecota.

"От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих", — написал @Stef_Coburn.

To the people of Russia, on behalf of all the THINKING residents of the UK, this observer knows or interacts with. Please accept our heartfelt apologies for the crass insults & nonsensical accusations made by May, & Johnson in particular, which reflect SO BADLY on the rest of us! — Stef Anthony Coburn (@Stef_Coburn) 16 марта 2018 г.

"Великобритания, как и США, всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств", — написал @Freethinker3447.

Кроме того, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.

"Ему нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел", — отметил @des_edwards.

"Борис Джонсон — позор западной цивилизации. Но к сожалению, он в хорошей компании", — добавила @wschrover.



"Вынужден признать, Джонсон должен научиться понимать, когда нужно заткнуться" — написал @ReederSimon.

"Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться" — резюмировал @mrxxpity, процитировав недавнее заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Москва. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В субботу российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, они должны покинуть страну в течение недели.