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Вучич обвинил ЕС в отказе от создания Сообщества сербских общин в Косово

15:2817.03.2018
(обновлено: 15:31 17.03.2018)
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фотоПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. ЕС не захотел добиться от косовских албанцев формирования Сообщества сербских общин (ССО) в Косово и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич в годовщину албанских погромов в крае в марте 2004 года.

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Официальный Белград, не признающий провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин (ССО), подписанное сторонами в августе 2015 года. Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вучич отметил в субботу, что из 15 пунктов Брюссельского соглашения 2013 года шесть относятся к основанию Сообщества сербских общин с правами и атрибутами автономии. По его словам, "очевидно, что албанцы не хотели это осуществлять".

"Мы не верили, что албанцы сделают что-то на пользу сербам, но мы вели переговоры под эгидой ЕС, ожидая, что ЕС будет гарантом для осуществления данного соглашения. Хочу вам сказать, что Евросоюз не желал, чтобы ССО было основано на практике. Если бы этого хотели другие факторы международного сообщества, их (Брюсселя — ред.) условием для визовой либерализации косовским албанцам была бы не демаркация с Черногорией, а формирование ССО", — заявил Вучич.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
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Согласно принятой Белградом версии, погромы сербского населения, начатые 16 марта 2004 года, косовские албанцы планировали заранее. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли, по разным оценкам, до 30 человек, ранения получили свыше 200 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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