Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Британский совет глубоко разочарован решением МИД РФ о прекращении деятельности организации в России, говорится в его заявлении.

"Мы глубоко разочарованы таким развитием. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями", — отмечается в заявлении.

Британский совет подчеркнул, что "остается приверженным развитию долгосрочных связей" между людьми в России.

В субботу МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули РФ в недельный срок. Кроме того, была прекращена деятельность Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса, а также отозвано согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.