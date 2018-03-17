Умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В возрасте 37 лет скончался хакер Адриан Ламо, выдавший американским властям информацию для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, сообщает агентство Sputnik.

О смерти Ламо рассказал в Facebook его отец, информацию подтвердили местные власти.

Хакер познакомился с бывшим военнослужащим ВВС США Брэдли Мэннингом в 2010 году в интернете. В переписке с Ламо Мэннинг признался, что передавал порталу WikiLeaks секретные данные, программист сообщил об этом властям, после чего информатора задержали.

Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу засекреченной информации. В тюрьме бывший военный прошел гормональную терапию, сменил пол и взял имя Челси. Президент Барак Обама сократил срок заключения информатора WikiLeaks, и в 2017 году Челси Мэннинг вышла на свободу.