В Госдуме надеются на возобновление работы Британского совета

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Британский совет может возобновить в будущем свою работу в РФ, если Великобритания образумится, считает первый замглавы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ).
"Надеюсь, что британская сторона образумится, и со временем Британский совет сможет возобновить свою работу в России",- сказал РИА Новости Смолин.
Он отметил, что культура и образование России не понесут больших потерь, несмотря на то, что международное сотрудничество в этой области всегда полезно.
"Я не думаю, что культура и образование России понесут очень большие потери, хотя потери какие-то понесут",- добавил депутат.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.