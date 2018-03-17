В Госдуме надеются на возобновление работы Британского совета

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Британский совет может возобновить в будущем свою работу в РФ, если Великобритания образумится, считает первый замглавы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ).

Ранее МИД РФ сообщил, что деятельность Британского Совета в Российской Федерации прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

"Надеюсь, что британская сторона образумится, и со временем Британский совет сможет возобновить свою работу в России",- сказал РИА Новости Смолин.

Он отметил, что культура и образование России не понесут больших потерь, несмотря на то, что международное сотрудничество в этой области всегда полезно.

"Я не думаю, что культура и образование России понесут очень большие потери, хотя потери какие-то понесут",- добавил депутат.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.