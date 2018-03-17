В ДНР связали соблюдение перемирия с визитом Порошенко в Донбасс

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики связывают соблюдение режима прекращения огня украинскими силовиками в Донбассе с приездом в регион президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в субботу представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки зафиксировано не было.

"Как мы видим, назначенный на должность командующего операцией объединенных сил (Сергей) Наев приложил все возможные усилия, чтобы обеспечить тишину и безопасность на время приезда 16 марта в зону так называемой АТО своего высокопоставленного покровителя Петра Порошенко", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.